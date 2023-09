Cascallares y Fabiani inauguraron la plaza “Maria Remedios del Valle” de Claypole

Mariano Cascallares y Juan Fabiani inauguraron la plaza “María Remedios del Valle” del barrio La Esther en Claypole, creada a partir de un proyecto promovido por la comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 942. Antes de convertirse en la primera plaza del barrio, dicho espacio ubicado en las calles Paiva y Felisa Mary era cuidado por los vecinos y utilizado por los niños para jugar. La necesidad de contar con un lugar de esparcimiento y recreación impulsó al cuerpo docente del jardín a la creación de un proyecto que hoy se concretó en articulación con el Municipio de Almirante Brown. “Estamos muy contentos por el trabajo que llevamos adelante en comunidad, el Municipio en conjunto con los vecinos. Muchas gracias a todos, y nuestro compromiso es seguir trabajando juntos”, expresó en la ocasión Cascallares. En consonancia, Fabiani se sumó a los agradecimientos y felicitó a quienes impulsaron el proyecto de crear una plaza que le brinda sentido de pertenencia e identidad al barrio. La jornada de inauguración contó con la presencia de la directora de la institución educativa, Elizabeth Fabignani, quien no solo relató cómo surgió la propuesta en 2019 sino los pormenores hasta su concreción. Además, agradeció a las familias del barrio y en particular al Municipio por el acompañamiento y compromiso. Cabe señalar que en el lugar se construyeron veredas, se colocaron luminarias con tecnología LED, además de mobiliario urbano, se instalaron juegos infantiles, se creó un área de ceremonial y se realizaron tareas de forestación y parquización. La plaza lleva el nombre de “María Remedios del Valle”, una argentina de origen africano cuya vocación de servicio la llevó a realizar tareas de enfermería y enlistarse en el ejército para librar batallas por nuestra independencia. Durante la jornada, alumnos del jardín no solo izaron la Bandera Nacional en el mástil ubicado en el centro del flamante espacio público, sino que además en homenaje a María Remedios entonaron una tradicional canción de África. Los niños también disfrutaron de un espectáculo circense a cargo de la compañía “Grupo Electrógeno”. Participaron también del acto el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, su par de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein, el delegado municipal de Claypole, Damián Aranda, y miembros de la comunidad educativa. Además de numerosos vecinos, entre ellos, Lidia quien durante más de 30 años se ocupó de cuidar el lugar.

