Katopodis a Milei: “Tus ideas, que son un peligro, se deben aplicar en algún otro planeta”

El funcionario salió así al cruce de las declaraciones de Milei, quien este viernes afirmó que “una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera”, estimó que que el valor del agua equivale a “cero” y propuso la apropiación de los cauces hídricos por parte de los intereses privados. Telam SE, Milei descartó que fuese un problema contaminar los ríos y el titular de Obras Públicas le respondió. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, planteó que las “ideas” del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, “son un peligro” y se deben aplicar “en algún otro planeta, no en este donde convivimos 8.000 millones de seres humanos” , al advertir que para el libertario “la contaminación de los cursos de agua se soluciona con la mano invisible del mercado”. El funcionario salió así al cruce de las declaraciones de Milei, quien este viernes afirmó que “una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera”, estimó que que el valor del agua equivale a “cero” y propuso la apropiación de los cauces hídricos por parte de los intereses privados, durante el cierre del Congreso Económico Argentino que se desarrolló en La Rural. Katopodis, en un hilo que publicó en la red social X (exTwitter) se dirigió al libertario escribió que: “Tus ideas, que son un peligro, se deben aplicar en algún otro planeta, no en este donde convivimos 8.000 millones de seres humanos”.

“Esta semana, durante 3 días, estuvimos en la 27º edición del Congreso Nacional del Agua por los 50 años de @INA_arg, debatiendo, estudiando y desarrollando planes para un aprovechamiento sostenible del agua en nuestro país”, remarcó.

Dijo que “por #CONAGUA2023 pasaron las personas más preparadas y capacitadas de Argentina y la región sobre este tema” y consideró que es “una pena que no hayas venido, te hubiera ayudado a pensar esta problemática desde el siglo 21 y no desde el siglo XVI”.

“Millones de argentinos y argentinas necesitan agua segura y saneamiento, millones de hectáreas necesitan riego y nuestros ríos tienen la capacidad de generar energía hidroeléctrica, pero para vos la contaminación de los cursos de agua se soluciona con la mano invisible del mercado”, señaló Katopodis dirigiéndose a Milei. “Mientras tanto, como consecuencia de la contaminación mueren personas y animales”, remarcó el funcionario y advirtió al candidato de LLA que: “No podés negar el cambio climático y el calentamiento global”.

