Habilitarán una importante planta cloacal que beneficiará a miles de vecinos de Burzaco

El Municipio de Almirante Brown anunció que, gracias al trabajo articulado con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), finalizan las obras en la Planta Elevadora Cloacal de Burzaco centro, que beneficiará directamente a unos 6 mil vecinos y vecinas. Esta histórica obra, situada a metros de la estación ferroviaria de Burzaco y del nuevo edificio de la Delegación Municipal, cuenta con un estado de avance del 98 por ciento y actualmente se están llevando adelante las últimas pruebas antes de su habilitación. La nueva Estación de Bombeo tiene como principal trabajo recibir los efluentes cloacales de toda la zona comprendida entre la avenida Hipólito Yrigoyen, Alcorta, las vías del ferrocarril, Pellegrini, Espora, Azopardo y San Martín, en una boca de registro ubicada al ingreso de la estación. Desde allí, elevará el líquido mediante una cañería a presión hasta una cámara principal de descarga para continuar a gravedad hasta una boca de registro en Bernal, posibilitando la conexión del servicio en beneficio de 6.000 vecinos y vecinas. La misma cuenta, además, con un moderno sistema de bombas sumergibles y equipamiento mecánico y eléctrico automatizado. Además, en total, la obra incluye 1.700 metros de red y nuevas 1100 conexiones. “Estamos muy contentos por la finalización de esta obra que salda una deuda histórica en materia de cloaca en la zona de Burzaco centro. Gracias a la planificación con AySA y el trabajo articulado, unos 6.000 vecinos y vecinas serán beneficiadas con este importante servicio”, sostuvo Cascallares. Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, explicó que esta importante obra “tiene una profundidad de 12 metros, es decir que todos los trabajos fueron realizados en subterráneo, además de toda la red fina de cañería”. “Es un avance muy esperado y que en unas pocas semanas ya va a estar en funcionamiento pleno”, agregó. Cabe destacar que esta nueva estación de bombeo se suma a otras dos que se construyen en el distrito, cuyos estados de avance superan también el 90 por ciento y que están ubicadas en las localidades de Burzaco y San Francisco de Asís. Una de ellas está en el Barrio Sakura, que brindará el servicio en el mencionado barrio de Burzaco y Longchamps este y oeste. Mientras que la otra es la planta “Brown 1”, en el barrio Don Orione, que beneficiará a más de 60.000 personas de todos los barrios aledaños como Suterh, Altos del Castillo, La tranquera y muchos más.

Both comments and pings are currently closed.