El municipio de Brown realiza actividades por el Dia de la Niñez

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante hoy sábado y mañana domingo una amplia agenda de actividades libres y gratuitas para los más chicos en el marco del Día de la Niñez, en espacios públicos de las localidades de Claypole, Glew, Rafael Calzada y Adrogué. Las propuestas darán comienzo desde las 14 horas en la plaza ubicada en 17 de Octubre y Billinghurst (frente a la escuela técnica) de Claypole, donde se llevará adelante el show de Cabeza de Alfajor. En caso de lluvia, la actividad se traslada a la sede del Club Claypole, situada en Félix Lora y Rucci. Además, desde las 15 horas se presentará “Familia Bachicha” en el polideportivo de Rafael Calzada, frente a la estación ferroviaria; y a las 17 horas en la Biblioteca Esteban Adrogué (calle La Rosa N° 974) habrá una jornada de cuentos, poemas y canciones titulada “Susurros que trae el mar”. Finalmente, a partir de las 18 horas, en la Casa de la Cultura de Adrogué, habrá un Concierto Didáctico a cargo de la Orquesta de Cámara del Maestro Pablo Agri dedicado a las infancias. Mañana domingo, en tanto, estará a partir de las 15 horas el espectáculo “Papelito y Pastelito, Payasos” en el Circuito de Glew, situado en Newbery N° 2990, esquina Reina Elena y Garibaldi. Mientras que en ese mismo horario pero en la Plaza El Ombú del barrio Vattuone (Colombres y Cervantes) estará “Familia Bachicha”. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a acercarse en familia para disfrutar de estas actividades en el marco del Día de la Niñez en espacios públicos de Claypole, Glew, Rafael Calzada y Adrogué”, remarcó Mariano Cascallares, quien recordó que en todos los casos la concurrencia es libre y gratuita.

