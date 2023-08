Iluminación con Luces Led 15 plazas de Burzaco, Claypole, Don Orione, Glew, Calzada, San José Adrogué y Longchamps

El Municipio de Almirante Brown anunció que llevó adelante el recambio a tecnología Led de la iluminación de 15 paseos públicos de las localidades de Burzaco, Claypole, San Francisco de Asís (Don Orione), Glew, Rafael Calzada, San José, Adrogué y Longchamps. De acuerdo a la información oficial, en total se colocaron 300 nuevos artefactos eléctricos de última generación en el marco del programa “Casa Común”, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que tiene como objetivo producir un ahorro en el consumo eléctrico y otorgar mayor capacidad lumínica a los espacios públicos en general. “En Almirante Brown ya completamos el recambio del 95% de las luminarias a tecnología LED en los barrios y en las localidades. Y ahora vamos por las que faltan como las nuevas luces de la Plaza Claudia Molina de Claypole y en una docena de espacios más gracias al aporte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación”, remarcó Mariano Cascallares. Esta importante mejora se llevó adelante en la plaza La Amistad (Somellera y Dardo Rocha) de Adrogué; el espacio José Ingenieros (Arenales y Petiribí), la Plaza San Luis (2 de Abril y Trípodi) y el Circuito Aeróbico (Roca y Alsina) de Burzaco; y también las plazas Claudia Molina (Aquino y González) y Plaza Belgrano (French y J. V. González) de Claypole. También en la Plaza frente a la Escuela 66 de Don Orione; las plazas Cotepa (Yrigoyen y Burgueño), Ferrari (Los Aromos y Varela), Eva Perón (Eva Perón y Franklin – Ortiz y Santa Fe) y Alfonsina Storni (Miguel Cané y Mitre) de Glew; la Plaza Rayo de Sol (Parodi y Lorenzini) de Longchamps; el Circuito Calzada (Güemes y Perón) y la Plaza 8 de Noviembre (Los Nogales y El Chajá) de San José. Cascallares finalizó sosteniendo que “las nuevas luminarias con tecnología Led nos permiten mejorar la visibilidad, ahorrar energía y convertirnos en un distrito más moderno y seguro”.

