Pueblo y gobierno de Brown conmemoraron el aniversario de Burzaco y del Monumento a la Bandera

Con un acto desarrollado en la Plaza General Belgrano de Burzaco, pueblo y gobierno de Almirante Brown conmemoraron el 158° Aniversario de esa localidad y los 80 años de la creación del Primer Monumento Histórico Nacional a la Bandera en pie junto a vecinos, vecinas, instituciones de bien público y ex combatientes. La emotiva actividad comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino por parte de la Banda Militar “Paso de los Andes” del Regimiento de Infantería Mecanizada “Cnel. Conde”, a cargo del director y capitán de banda Félix Ernesto Coria. Luego, el cura párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción, Osvaldo Mouriño, realizó una acción de gracias y se hizo la entrega formal de banderas de ceremonia a las Escuelas Primarias N°20 y N°50, a la Sociedad de Fomento “Barrio La Cumbre” y al Centro de Jubilados “Épocas Doradas.” También se entregaron libros de actas por parte del Consejo Escolar a las cooperadoras de las escuelas de Burzaco, en el marco del 40° aniversario de la democracia en el país. Además, se descubrió una placa conmemorativa y se entregó la declaración de interés municipal por el 80° aniversario del Primer Monumento Nacional a la Bandera en Pie. De dicho momento participó el presidente del Instituto Belgraniano, Hugo Iraizos -uno de los responsables de la ley que permitió dicho reconocimiento- y familiares descendientes de sus creadores, a quienes también se les entregaron distinciones. La emotiva jornada contó también con reconocimientos a la “Carnicería Manzo” por sus 60 años, y también a la Escuela Primaria N°3, que cumple 150. “Estamos muy felices de conmemorar el 158 aniversario de la querida localidad de Burzaco, tan pujante e histórica, y además los 80 años del Primer Monumento Histórico Nacional a la Bandera en Pie, declarado de esa manera en 2019 por el Congreso de la Nación”, remarcó Juan Fabiani. En esa línea, subrayó el compromiso de “seguir trabajando con obras para seguir transformando esta querida ciudad, como el campus de la Universidad, el Viaducto de Ruta 4, nuevos pavimentos, obras hidráulicas históricas y luminarias LED, entre muchos avances más para tener el Almirante Brown que nos merecemos”. Dijeron presente en la jornada la delegada de Burzaco, Andrea Capasso; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, entre otras autoridades. Primer Monumento Histórico Nacional a la Bandera en Pie Este importante monumento fue declarado por el Congreso de la Nación en 2019 como Primer Monumento Histórico Nacional a la Bandera en Pie, a través de la Ley 27.516, en el marco de un proyecto impulsado por el Gobierno de Almirante Brown, junto con el Instituto Belgraniano local. Si bien anteriormente hubo dos monumentos, uno en la Ciudad de Rosario y otro en Salta, ambos desaparecieron por distintas razones. Asimismo el Monumento de Rosario que todos conocemos fue inaugurado en 1957, mientras que el ubicado en la localidad de Burzaco, fue inaugurado en 1943. Fue creado por iniciativa popular, en su mayoría de inmigrantes, quienes en 1937 formaron una comisión para recolectar el dinero y llevar adelante la creación del monumento, que finalmente fue construido por Claudio León Sempere y Francisco Blumetti. Detalles El Monumento mide 23 metros de alto, desde la base hasta la punta del mástil, mientras que la bandera nacional que flamea mide 10 metros. Los cóndores de bronce que custodian la enseña patria miden 1,80 metros de alto y fueron realizados por Sempere y fundidos con los cañones de las naves del Almirante Brown, del Hércules y el ARA 25 de Mayo en la Base Naval Río Santiago. El monumento posee placas conmemorativas de mármol y bronce que fueron colocadas en distintas oportunidades. Entre ellas se encuentra la de los fundadores del pueblo: Francisco y Eugenio Burzaco en ocasión del centenario de la ciudad. La base del monumento es estilo templo y está revestida de mármol travertino de Mendoza. Mide 5 metros de lado y 8 metros de alto. Mientras que el interior contiene un templete con objetos en memoria del general Manuel Belgrano.

