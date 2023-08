Longchamps: como quedó la circulación en la zona del pasos bajo nivel

El Municipio de Almirante Brown realizó importantes trabajos de pavimentación para potenciar la circulación y accesibilidad en calles de la localidad de Longchamps, en el marco de las obras anexas al Paso Bajo Nivel de Diehl. Mientras tanto, se dispuso el reordenamiento del tránsito vehicular por las obras en marcha en esa zona. Las alternativas habilitadas al cierre de la calle Dihel en el cruce de las vías del ferrocarril son: Está habilitado el paso a nivel de calle Francia. Desvío por Chiesa y posteriormente la avenida Longchamps (para ir de este a oeste) podés ir hasta el Paso Bajo Nivel de Glew circulando paralelo a las vías. También se puede ir hasta el Paso Bajo Nivel de Glew (de oeste a este) por la calle Chaco tomando luego Batalla de Maipú. Además, se cambió el sentido de circulación de Diehl en la primera cuadra aledaña a las vías, lado este. Y por la calle Francia, a la altura de Aviación, se prohibió girar a la izquierda. A partir de la planificación previa para esta etapa clave de la obra del bajo nivel en la calle Diehl, el Municipio browniano anunció que previamente pavimentó varias cuadras anexas, entre ellas Malvinas argentinas, para agilizar el tránsito y el cruce de ese paso, y también Batalla de Maipú, todo en la zona oeste. Y del otro lado, en la zona este, se hizo lo propio con la calle Aviación para ayudar a orientar el tránsito a hacia bajo nivel de Glew como principal vía de traslado. Finalmente, en este marco, también se procedió al reordenamiento temporal del recorrido de las líneas de colectivos 79 y 506, de modo tal que los avances en el paso bajo nivel no interfieran con el recorrido habitual del servicio de transporte. En el caso de la línea 79 el traslado será por Yrigoyen, Bolívar, Yrigoyen vieja (Arias), Boulogne Sur Mer, Ovidio Lagos, Francia, Chiesa, Motti de Tieghi, San Martín, Chiesa y su ruta hacia el norte. Mientras que el 506 es lo mismo y cuando llega a Motti de Tieghi sigue su ruta habitual. “Con trabajo, planificación y muchas obras, seguimos construyendo el Almirante Brown que nos merecemos, siempre con el objetivo de que nuestros vecinos y vecinas vivan mejor”, remarcó Mariano Cascallares.

Both comments and pings are currently closed.