Demoras en la línea Roca por un árbol caído sobre las vías en Lomas de Zamora

El tren Roca se encuentra con el servicio momentáneamente interrumpido en uno de sus ramales y limitado en los otros por un árbol caído sobre las vías a la altura de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, que alteró el flujo eléctrico de las formaciones, informó Trenes Argentinos. El ramal Alejandro Korn se encuentra interrumpido, mientras que el ramal Bosques vía Temperley, realiza el servicio limitado entre Claypole y Bosques,en tanto el ramal Ezeiza circula con servicio corto entre las estaciones Llavallol y Ezeiza; mientras que el ramal La Plata circula limitado entre Quilmes y La Plata, y el ramal Bosques vía Quilmes, entre Quilmes y Bosques. Esta limitación e interrupción se debe a que los ramales sufren un corte de energía para poder retirar el árbol caído sobre catenaria en Lomas de Zamora. Según informaron las fuentes ferroviarias consultadas, una cuadrilla se encuentra trabajando en el lugar, por lo que se estima que en breve comenzarán a normalizar los servicios.

