Cascallares recorrió las obras de remodelación en la Avenida San Martín

En una parada de las recorridas por las localidades y los barrios brownianos, Mariano Cascallares supervisó los avances en las obras de remodelación de la avenida San Martín, concretadas en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, las cuales incluyen nuevas veredas, paradas de colectivo, sendas peatonales, nuevas bocas de tormenta y refacción de desagües existentes. Junto a la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, Cascallares supervisó las mejoras que se llevan adelante actualmente en el cruce de San Martín y Santa Ana, en la localidad de San Francisco Solano, mediante trabajos de hormigonado. Allí dialogó con vecinos, vecinas y también con los trabajadores de la obra. “Seguimos recorriendo distintas obras en Almirante Brown, en este caso la repavimentación de la avenida San Martín que además incluye trabajos hidráulicos para evitar anegamientos en una extensa zona de nuestro distrito, además de nuevas veredas, parquización, paradas de colectivos y dársenas de estacionamiento”, destacó Mariano Cascallares. La repavimentación es de hormigón H30 con cordón integral y un ancho de siete metros con separador en la zona central, la cual genera mayor fluidez en una zona por la que transitan una gran cantidad de vehículos de forma cotidiana. Además, se están reconstruyendo los sumideros existentes, en su mayoría dañados, y la limpieza o reemplazo de la cañería. Asimismo, las columnas de iluminación existentes en la zona central fueron reemplazadas por otras nuevas con luces LED. Se están realizando en toda la obra veredas de hormigón peinado de 2 metros de ancho, se construyen rampas para personas con discapacidad, se harán dársenas de estacionamiento y también se renovarán las paradas de colectivos. “Quiero agradecer a Gabriel Katopodis, al Ministerio de Obras Públicas de la Nación y a todo el Gobierno Nacional por la articulación y el trabajo constante para concretar obras históricas en Almirante Brown”, concluyó Cascallares.

