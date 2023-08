El diputado Valdés le pedirá que deje el ministerio

En el peronismo ya le piden a Sergio Massa que deje el Ministerio de Economía para dedicarse a tiempo a la campaña y tratar de meterse en la segunda vuelta. Se trata de un planteo que ya venía circulando por lo bajo en Unión por la Patria y ahora lo hizo público el diputado nacional Eduardo Valdés, quien sostuvo que el ministro debe dar un paso al costado una vez que cierre el desembolso del FMI. “Le voy a pedir a Massa que termine ese viaje que tiene que hacer la semana que viene, que baje al llano y deje el Ministerio de Economía en manos de otro. Necesitamos un candidato que no tenga la responsabilidad todos los días del Ministerio de Economía”, sostuvo Valdés en C5N. “Creo que hizo lo inimaginable para estar hoy como estamos, porque si tenemos los 27 puntos que sacamos mucho tiene que ver Sergio Massa”, reconoció Valdés. “Le pido que deje de ser ministro cuando vuelva de Estados Unidos y sea candidato. Necesitamos un candidato que pueda proponernos algo distinto, que no tenga que reflexionar todos los días sobre la cotidianidad, no le hace bien”, completó el diputado. Valdés es un diputado que se mueve con autonomía dentro del peronismo y si bien es muy cercano a Cristina Kirchner, también es amigo de Alberto Fernández. El pedido de Valdés se da en medio de fuertes versiones sobre el futuro de Massa, en medio de las turbulencias de la economía. Una de esas versiones es que podría dejar la cartera a cargo de un equipo de confianza encabezado por Guillermo Michel, a quien esta semana Massa puso a cargo de los precios. El titular de Aduana se mostró este martes al frente del equipo económico, incluso por encima del viceministro Gabriel Rubinstein. Pero la realidad es que ahora la situación económica es muy delicada y no parece el mejor momento para un cambio de conducción económica. En el oficialismo temen que la situación se desmadre más todavía con la salida de Massa.

