Milei: “Quiero darle las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 21 el proyecto”

Luego de convertirse en el candidato más votado en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), Javier Milei celebró la victoria con un fuerte mensaje “contra la casta” y con saludos a sus “hijos de cuatro patas”. “Quiero darle las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 21 el proyecto. Quiero darle las gracias a todos los que se fueron sumando, durante el año 2022”, comenzó el precandidato de La Libertad Avanza, en lo que parecía un discurso moderado. Sin embargo, Milei fue levantando el tono, y sentenció: “Así logramos construir esta alternativo competitiva que dará fin al kirchnerismo y a la casta política parasitaria y chorra que hunde al país”. El líder libertario le agradeció a “todos los fiscales que dejaron uñas y dientes para defender los valores de la libertad”, y le mandó un saludo a sus “hijos de cuatro”, nombrando a cada uno de sus perros.

