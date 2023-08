Votó Sergio Massa: “Hoy es un primer paso, tenemos una buena expectativa”

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria concurrió a votar junto a su esposa y candidata a intendenta de Tigre, Malena Galmarini. El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, concurrió a votar este domingo en el marco de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). Tras emitir su voto, el referente del Frente Renovador aseguró tener una “buena expectativas” sobre el resultado electoral. El precandidato concurrió a votar a las 8.40 horas junto a su esposa y candidata a intendenta de Tigre, Malena Galmarini, en la Escuela EP N°34/ES N°45. Desde allí, sostuvo que “es muy importante la oportunidad de que cada argentino hoy salga de su casa, pueda ir a manifestarse y votar a 40 años de democracia”.

