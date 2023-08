Uno por uno, los resultados parciales con el 61,21% de las mesas escrutadas

Javier Milei (La Libertad Avanza): 32,57%.

Sergio Massa (Unión por La Patria): 20,68%

Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio): 17,00%.

Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio): 10,61%.

