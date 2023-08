Milei fue el más votado, Bullrich venció a Larreta y Massa a Grabois

Escrutado el 70 por ciento del padrón nacional, el precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, obtenía esta noche el 31% de los votos; los dos precandidatos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el 27%; y los de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa y Juan Grabois, un total de 26% de los votos. Los siguen Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País con el 4 por ciento de los votos y los postulantes de la Izquierda, Myriam Bregman y Gabriel Solano alcanzan el 2%, mientras que el resto de las fuerzas no logra alcanzar por el momento el piso de 1,5 por ciento de los votos necesarios para pasar a la elección general del 22 de octubre.

