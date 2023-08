Kicillof llamó a “votar con alegría y en paz para dar una muestra a los que optan por la violencia”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó en la escuela Superior de Salud en la ciudad de La Plata. #Elecciones2023 #PASO 🗳️ El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó en la Escuela Superior de Formación en Salud, ubicada en el 963 de la calle 4 de la ciudad de La Plata pic.twitter.com/5EG7regnA8 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) August 13, 2023 “Es una elección importantísima, no hay que posponer la decisión, hay que votar en las PASO”, dijo el mandatario bonaerense luego de emitir su voto. Foto: Twitter “Esta es una instancia decisiva porque se define quiénes serán los candidatos. Hoy estamos eligiendo para los próximos cuatro años y más también. Estamos empezando a transitar un camino para los próximos tiempos de la Argentina”, agregó. “Estamos decidiendo educación, salud, trabajo para los próximos tiempos. Hay que votar con alegría y en paz para darle una muestra a los sectores que optan por la violencia”, dijo el gobernador.

Both comments and pings are currently closed.