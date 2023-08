Jorge Macri le saca una leve ventaja a Lousteau en la interna de JxC

Con el 78,04% de la mesas escrutadas, los resultados oficiales de la elección a jefe de Gobierno porteño son: Jorge Macri (Juntos por el Cambio): 51,16%

Martín Lousteau (JxC): 48,84%

Leandro Santoro (Unión por la Patria : 22,27%

Ramiro Marra (La Libertad Avanza): 13,30%

