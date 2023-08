Gray votó en la escuela 15 de Canning

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, acompañado por su esposa y senadora provincial, Magui Gray, asistió a la Escuela N° 15 de la localidad de Canning para emitir su voto. “Este año se cumplen 40 años de democracia y es muy importante que las ciudadanas y los ciudadanos ejerzan su derecho a votar. Estoy contento de haber estado este día junto a mi familia y quiero agradecer fundamentalmente a la organización de los comicios y a todas las personas que hoy se quedan hasta tarde trabajando en estas PASO”, expresó Fernando Gray al concluir su sufragio. Respecto al desarrollo de la jornada electoral en el distrito, el jefe comunal agradeció y destacó la función que desempeñan las autoridades de mesa garantizando el normal funcionamiento en cada establecimiento.

