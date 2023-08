Cerraron los comicios en todo el país pero se extiende la votación en CABA

Después de una jornada electoral que se desarrolló sin inconvenientes en la mayoría de los distritos, a las 18 cerraron los comicios en todo el país, con la salvedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se prolongaba el acto eleccionario como consecuencia de los inconvenientes registrados con la implementación del nuevo voto electrónico. En las escuelas porteñas se encuentra una importante cantidad de votantes que aguardan cumplir con su obligación de votar, por lo que se estimaba que la elección se extendería hasta las 19.30 en ese distrito. Antes del cierre de los comicios, la Cámara Nacional Electoral informó que hasta las 17 había emitido su voto el 61,5 por ciento del padrón nacional. Los principales precandidatos de diferentes fuerzas políticas habían emitido su sufragio en los diferentes establecimientos habilitados. En las elecciones primarias del 2021 la cantidad de ciudadanos que habían votado hasta las 17 era de 59,5 por ciento, con lo cual han sufragado en este turno electoral en el mismo horario un 2 por ciento más. Los ciudadanos podrán optar entre 27 fórmulas presidenciales y 4.168 aspirantes a diputados y senadores nacionales. Kicillof pidió ir a votar con” alegría y en paz frente a quienes optan por la violencia VER VIDEO Pasadas las 14.30, votó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una escuela de Río Gallegos (Santa Cruz) mientras que el presidente Alberto Fernández votó a la mañana en Puerto Madero (CABA). En estos comicios se validarán las nóminas que cumplan con el piso de votos necesario que les permitirá competir en los comicios generales del 22 de octubre. Uno de los primeros en votar este domingo apenas abrió el comicio fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, Luego, concurrió a emitir su voto, el precandidato a jefe de gobierno porteño, Martín Lousteau, a las 8.30 en el Centro Educativo San Francisco Javier, ubicado en Jorge Luis Borges 1851, en el barrio porteño de Palermo. Tolosa Paz votó y convocó a los jóvenes que lo hacen por primera vez a abrazar la causa democrática VER VIDEO Unos minutos después de las 8,30 votó el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en la escuela secundaria pública N° 45 en el distrito bonaerense de Tigre, acompañado de su esposa Malena Galmarini. También, pasadas las 8.30 sufragó el gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato a la reelección, Axel Kicillof, que llegó junto a su esposa y votó en la Escuela Superior de Salud ubicada en la calle 4, entre 51 y 53, en pleno centro de la ciudad de La Plata, a dos cuadras de la Casa de Gobierno y posteriormente brindó una conferencia de prensa en el en el Teatro Metro de la capital provincial. Minutos después lo hizo el actual legislador nacional y primer candidato a diputado por Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, en una escuela de la localidad bonaerense de Tolosa, en el partido de La Plata. Tras sufragar, Massa destacó que “es importante que la gente vaya a votar” en las PASO VER VIDEO Por su parte, el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Petri, que integra la fórmula que encabeza Patricia Bullrich, votó esta mañana en la localidad mendocina de San Martín, en la Escuela Simón Bolívar de San Martín, a unos 45 kilómetros de la capital mendocina. Así, este domingo quedarán definidos los nombres de quienes competirán en octubre por el Poder Ejecutivo nacional y por las 24 bancas de senadores y las 130 de diputados que se renuevan este año en el Congreso nacional en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

