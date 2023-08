Cascallares:”Celebro que el Pueblo se esté expresando en las urnas ejerciendo con tranquilidad su derecho a elegir”

Mariano Cascallares emitió su voto esta tarde en el Instituto Inmaculada Concepción de la localidad de Burzaco. “A cuarenta años del regreso de la democracia, celebro que el Pueblo se esté expresando en las urnas ejerciendo con tranquilidad su derecho a elegir” indicó mientras saludaba a los vecinos y a las familias que esperaban para emitir su sufragio.

