Alberto Fernández: “Siempre que se vota, Argentina se transforma en un país mejor”

El presidente Alberto Fernández votó en la Universidad Católica Argentina, en Alicia Moreau de Justo 1500, en Ciudad de Buenos Aires, este domingo pasadas las 10. “Siempre que se vota, Argentina se transforma en un país mejor”, dijo el mandatario al dialogar con la prensa luego de emitir su voto. #Elecciones2023 #PASO 🗳️ El presidente Alberto Fernández votó en la Universidad Católica Argentina (UCA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pic.twitter.com/AcbIM2mNcI — Agencia Télam (@AgenciaTelam) August 13, 2023 “Estamos cumpiendo 40 años de democracia, es un dia importante. Empezamos un proceso electoral que teminará en noviembre. Lo que le pido a todos los argentinos y argentinas que sea un día de alegría por el voto, les pido que vayamos todos a votar, es el modo de expresar nuestros derechos y nuestra voluntad hacia el futuro”, aseguró el mandatario. Foto: Captura TV “El tiempo nos está acompañando en toda la Argentina”, comentó Fernández. “Los próximos días tienen que ser tranquilos, que los argentinos voten no deben intranquilizar a nadie”, agregó.

