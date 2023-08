Los colectivos y trenes serán gratuitos el domingo de las PASO

El objetivo de la medida es “garantizar la accesibilidad y el derecho al voto de todas las personas”, según destacó el ministro de Transporte, Diego Giuliano. Las únicas excepciones son Jujuy, que no adhirió a la medida, y Tierra del Fuego, cuyo transporte es de competencia municipal. Los colectivo y trenes serán gratuitos en todo el país, excepto en Jujuy y Tierra del Fuego, durante las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo próximo con el objetivo de “garantizar la accesibilidad y el derecho al voto de todas las personas”. “Vamos a poner todo el sistema de transporte de jurisdicción nacional a disposición de los ciudadanos y ciudadanas para que puedan ir a las urnas el domingo”, expresó el ministro de Transporte, Diego Giuliano, en un comunicado y sostuvo que “casi todas las provincias del país nos acompañaron en esta importante medida”. El transporte público será gratuito el domingo en las provincias, excepto en Jujuy y Tierra del Fuego, y comprende colectivos y trenes. La medida fue impulsada por el Ministerio de Transporte de la Nación y contó con la adhesión de las jurisdicciones provinciales. Además de la gratuidad de los colectivos y trenes durante el domingo electoral, se deberá garantizar una frecuencia mínima de día sábado en los servicios. La semana pasada y a través de la resolución 435/2023, el Ministerio de Transporte invitó a las provincias para que se adhieran a la medida y tuvo respuesta favorable de la mayoría de las jurisdicciones. El Gobierno nacional financiará el servicio y distribuirá las compensaciones económicas en base de datos estadísticos disponibles a partir del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y, en el caso de que no hayan implementado aún el sistema, será complementada con la información disponible. Así, en las provincias, con excepción de Jujuy no adhirió a la medida y Tierra del Fuego que se ve imposibilitada ya que la competencia del transporte es municipal, el transporte público será gratuito en el país.

