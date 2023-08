Importante operativo sanitario entre los municipios de Brown y Lomas de Zamora

El Municipio de Almirante Brown realizó un importante operativo integral de salud en conjunto con su par de Lomas de Zamora en el límite entre las localidades de Malvinas Argentinas y Llavallol, con el objetivo de acercar importantes servicios sanitarios a los vecinos y vecinas de la zona. Se trató del programa “Salud sin límites”, un dispositivo de abordaje territorial, cuyo principal objetivo fue garantizar el acceso al cuidado integral de la salud en contexto familiar y sociocomunitario. El mismo se desarrolló este jueves 10 de agosto durante gran parte de la jornada. En este sentido, se llevó adelante un circuito de atención para adolescentes y adultos con servicios de enfermería, electrocardiograma y atención médica general; y también un circuito de atención para las infancias, con enfermería, atención pediátrica y con la firma de libretas sanitarias. Hubo también un stand de vacunación para todo el grupo familiar con calendario y COVID; otro de salud sexual integral; odontomovil y también de Zoonosis Brown realizando castraciones, vacunación y desparasitaciones. Previamente, además, se llevó a cabo un recorrido “casa por casa”, en el que se realizó un relevamiento sanitario. Esta actividad estuvo a cargo de los Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de referencia de ambos municipios y se desarrolló junto a la Delegación correspondiente, dependiente de la Secretaría de Gestión Descentralizada. “Se trató de una jornada integral de salud conjunta con el Municipio de Lomas de Zamora en el límite de las localidades de Malvinas Argentinas y Llavallol, donde cientos de vecinos se acercaron a recibir atención sanitaria y también acciones preventivas”, destacó Mariano Cascallares. —————————————————————————————-

Both comments and pings are currently closed.