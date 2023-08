Elecciones 2023: voto en blanco y ausentismo, ¿cuánto impactará en las PASO?

En los 18 comicios provinciales de este año, hubo un crecimiento en los votos blancos, nulos y el ausentismo. Cómo puede impactar este fenómenos en las PASO y qué expresa el “desencanto” de la ciudadanía con los políticos. A poco más de 72 horas de las PASO, sobrevuela en el ambiente una preocupación especial por el descontento y el desencanto con los políticos, materializado en votos en blanco, nulos y caída de la participación. En la última semana, todos los candidatos hicieron especial énfasis en el llamado a concurrir a las urnas a la ciudadanía. En la previa, 18 de las 24 jurisdicciones han votado, en diferentes categorías (gobernador, vice, diputados, PASO y generales) y algunas observaciones preliminares mostraron datos negativos respecto a la idea de participación electoral. Si bien la situación no es novedosa, hay un crecimiento elección tras elección del ausentismo en el cuarto oscuro. Los principales aspirantes presidenciales temen, de acuerdo a las encuentras y relevamientos que sus equipos técnicos hacen, que las PASO del próximo domingo repliquen el fenómeno de los “desencantados”, con las abstenciones y el voto en blanco a la cabeza. Voto blanco y ausentismo: el escenario para las PASO Según los relevamientos oficiales, que lleva adelante el Ministerio del Interior de la Nación, en las PASO de 2021 se registró el menor nivel de participación donde sólo concurrió a votar alrededor del 68% de los inscriptos en el padrón. A esto se suman los guarismos que arrojaron los comicios en las 18 elecciones provinciales que ya se celebraron este año, tanto primarias como generales, donde alrededor de 6 millones de personas votaron en blanco, nulo o no fueron a votar. En diálogo con Ámbito, Pedro Buttazzoni, consultor político y director de Droit Consultores, aseguró que “estamos ante un escenario de desencanto y desilusión con la política y el sistema político”, algo que sucede “independientemente del color político, ya que no podemos asignar el fracaso a un espacio político en particular”, agregó. “Tenemos una ciudadanía totalmente apática porque siente que la política no le resuelve ninguno de los problemas. Argentina arrastra una recesión económica desde 2011, con problemas de crecimiento, inflación y pobreza, entonces la política al no haber tenido resultados económicos y sociales ha generado un descontento, descreimiento y apatía en la sociedad que impacta en este momento electoral”, explicó Buttazzoni. Elecciones 2023. Por su parte, el politólogo e integrante del Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD), Facundo Cruz, cree que esa caída en la participación está lejos de ser “una crisis de representación ni enojo ni descontento”, sino que es consecuencia de “un proceso político que se viene dando hace tiempo, de cada década que pasa, donde la participación electoral va cayendo entre 5 y 10 puntos”. “No creo que haya que pensar en un desencanto por una crisis de representación”, remarcó en diálogo con este medio. Federico González, analista político de Federico González y Asociados, manifestó ante este escenario de decepción con la política que “el desencanto es un fenómeno que está sobredimensionado. Tiene una retórica que no es acorde con el incremento real de la abstención. Es algo endémico y propio a la política esa desilusión”. Elecciones 2023: el fenómeno del desencanto en comicios provinciales En lo que va de elecciones de 2023, hubo 18 elecciones provinciales, donde la foto mostró que en los comicios realizados, hay un horizonte que augura posiblemente un escenario similar para las PASO nacionales de este domingo. La participación en Santa Fe fue del 60,6%; en Chaco, del 62,9%; en Mendoza, del 66,3%; en Río Negro, del 68,2%; en Córdoba, del 68,2%; en San Juan, del 69,5%; y en Salta, del 69,5%. Otro dato: salvo en Tierra del Fuego, Tucumán y San Luis, en el resto de las provincias el nivel de ausentismo creció respecto a los comicios de 2019. Además la mayoría de los distritos aumentó significativamente el volumen del voto en blanco, que también puede interpretarse como parte de ese “hartazgo” y desencanto con los políticos. Por ejemplo, en Mendoza la suma de votos en blanco y nulos pasó de 71.996 (en 2019) a 124.343 (en 2023). Y en Jujuy el salto fue aún mayor y pasó de 13.303 en 2019 a 53.001, en 2023.

