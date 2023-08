Chiquito Romero, el héroe de Boca ante Nacional: atajó dos penales y le dio el boleto a cuartos de final

Sergio “Chiquito” Romero se convirtió en el gran héroe de Boca en la serie de octavos de final ante Nacional de Uruguay. El arquero atajó dos disparos en la tanda de penales y le dio a su equipo el boleto a la próxima ronda de la Copa Libertadores. El exjugador de la Selección argentina brilló con sus tapadas ante Juan Ramírez, en la primera ejecución del elenco uruguayo, y Daniel Bocanegra, en la tercera. Así, se redimió de una floja salida que había tenido en el segundo gol del elenco uruguayo. Para Chiquito, estas atajadas en la Bombonera fueron una confirmación de su gran momento en este tipo de acciones: desde que debutó en Boca en enero, tapó cuatro de los siete disparos en los que intervino en tiempo regular. Gracias a esta estupenda actuación del arquero, Boca está en cuartos de final de la Copa Libertadores y espera rival. En la próxima ronda se medirá ante el ganador de la llave de Racing y Atlético Nacional de Colombia (la Academia perdió 4-2 en la ida de visitante).

