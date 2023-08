Más de 2.200 bonaerenses se capacitan como autoridades de mesa para PASO

Más de 2.200 ciudadanas y ciudadanos ya se capacitan como autoridades de mesa en todo el territorio de mesa de cara a las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), informó la Jefatura de Asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires. La instrucción se enmarca en un convenio firmado entre la Jefatura, el Ministerio de Gobierno de la Provincia, el Juzgado Federal N°1 de La Plata, la Cámara Nacional Electoral y más de veinte universidades públicas. Los cursos empezaron la semana pasada en los municipios de Hurlingham, Quilmes, Lanús, General Viamonte, Junín, Lomas de Zamora, San Nicolás, Merlo y Rojas y esta semana se extendieron a los partidos de Avellaneda, San Antonio de Areco, Moreno, Tres de Febrero, José C. Paz, Pergamino, Luján, Baradero, Campana, Chivilcoy, General San Martín, San Fernando, Azul, Olavarría, Tandil, San Miguel, Malvinas Argentinas, Florencio Varela y La Plata. El convenio, pionero en materia de capacitación electoral, cuenta con la colaboración de más de veinte universidades con asiento en territorio bonaerense que, por primera vez desde el regreso de la democracia, instruyen a autoridades de mesa que intervendrán en las elecciones PASO y generales de 2023. “Desde el Gobierno provincial nos parece fundamental que las universidades puedan involucrarse desde su experiencia y sus capacidades en este proceso, que mejora la calidad democrática no solo en la provincia de Buenos Aires sino también en el país” Carlos Bianco-efe de Asesores del Gobierno bonaerense Las capacitaciones consisten en dos cursos para las personas que hayan sido seleccionadas por el Juzgado Federal N°1. Cada universidad se encargó de designar a los y las docentes, cuyos honorarios son financiados por el Ministerio de Gobierno bonaerense. “Desde el Gobierno provincial nos parece fundamental que las universidades puedan involucrarse desde su experiencia y sus capacidades en este proceso, que mejora la calidad democrática no solo en la provincia de Buenos Aires sino también en el país”, explicó el jefe de Asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Por su parte, el titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, destacó que la convocatoria para estas capacitaciones “contó con gran aceptación de los ciudadanos designados como autoridades de mesa, que encuentran una herramienta más para enfrentar de la mejor manera sus tareas el día de la elección”. En relación a las capacitadoras y los capacitadores propuestos por las universidades, el juez federal remarcó que “tuvieron una instancia formativa brindada por nuestra Secretaría Electoral, y con un fuerte compromiso llevan adelante las capacitaciones en cada una de las sedes”.

