Kicillof suspendió el acto de cierre de campaña ante el crimen de una niña de 11 años

Una nena de 11 años murió tras ser golpeada brutalmente en la cabeza por dos motochorros que le robaron sus pertenencias cuando iba al colegio en la localidad bonaerense de Lanús. El trágico hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de este miércoles, en la calle Molinedo al 3.200 a metros de la Escuela Almafuerte N°60. A raíz del hecho de inseguridad, el actual gobernador y precandidato Axel Kicillof suspendió el cierre de campaña que tenía previsto para esta tarde de cara a las elecciones del domingo. “En virtud del doloroso y trágico crimen de Morena Domínguez, ocurrido esta mañana en Lanús, se decidió suspender el acto de campaña previsto para esta tarde en Merlo”, expresó un comunicado oficial.

