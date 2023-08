Cascallares supervisó los avances de la obra del paso bajo nivel de Rafael Calzada

En el marco de las recorridas por las obras que se ejecutan en todo nuestro distrito, Mariano Cascallares supervisó los avances en el nuevo Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada en la calle Presidente Perón (ex Gorriti), que se efectúan en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de Nación y la empresa estatal Trenes Argentinos Infraestructura. Junto a la subsecretaria de Infraestructura local, Gabriela Fernández, Cascallares recorrió la zona de obra, que se encuentra en un importante estado de avance y donde se está avanzando de forma simultánea con la excavación del túnel debajo de las vías del tren para el paso vehicular y con la creación de los últimos pilotes en la zona central. Una vez que el paso vehicular quede listo, el último tramo de la obra comprende trabajos de parquizado, luminarias con tecnología LED y señalética vial. El Paso Bajo Nivel en Rafael Calzada es de doble mano, contempla el traslado de todo tipo de vehículos y se construye en la intersección de la calle Presidente Juan Domingo Perón y las vías del Ferrocarril General Roca, en el ramal Temperley – Bosques. En este sentido, permitirá un gálibo vehicular vertical de 4.50 metros de altura con un ancho de 9.50 metros, en dos carriles ida y vuelta, y tendrá dos cruces peatonales subterráneos que potenciarán los pasos a nivel existentes. En total se están destinando para la obra más de 3.000 metros cúbicos de hormigón, 220 toneladas de hierro, 160 pilotes, más de 5.000 metros cuadrados de pavimento nuevo en calles colectoras y de convivencia y más de 30 nuevas luminarias con tecnología LED para iluminar todo el nuevo complejo vial. “Estamos muy felices porque avanzan a todo ritmo las obras del Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada, gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Transporte de la Nación y con Trenes Argentinos Infraestructura, con el principal objetivo descongestionar el tránsito y brindar mayor fluidez y accesibilidad”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, destacó que en simultáneo se avanzan también con las obras de refacción integral en Ruta 4, con el Viaducto en la zona de la denominada rotonda “Los Pinos” y el paso Bajo Nivel en la calle Diehl, de Longchamps, además de la concreción de la última etapa del paso bajo nivel de la avenida San Martín”.

