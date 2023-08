Cascallares recorrió historia obra hidráulica que beneficia a 100 mil vecinos

En el marco de las constantes recorridas por las localidades y los barrios de nuestro distrito, Mariano Cascallares supervisó los avances de la histórica obra hidráulica “Desagües Pluviales Burzaco Sur”, que se materializa a través del saneamiento de 230 hectáreas tanto de Burzaco como de Longchamps, beneficiando a más de 100 mil vecinas y vecinos de ambas localidades. La recorrida, que contó con el acompañamiento de la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, se llevó adelante en la calle Ortiz, en el conducto que pasa por debajo de la avenida Hipólito Yrigoyen, en el marco de esta importante obra cuyos avances se encuentran en un 95 por ciento y que ya se encuentra en el tramo final. Se trata de un conducto de hormigón de 70 metros que, con el método de cajón hincado, se empuja en la calle Ortiz por debajo de Yrigoyen con gatos hidráulicos, sin necesidad de cortar el tránsito por encima de la calzada. Con esta etapa concluida se terminará de unir toda la cuenca que pasa por debajo del Arroyo del Rey hasta la zona del desagüe. “Estamos muy contentos porque estamos avanzando con una etapa clave, el último tramo, de esta obra que beneficiará a más de 100 mil vecinos de Almirante Brown que evitará anegamientos e inundaciones. Actualmente los trabajos se concentran en la colocación de un conducto de hormigón por debajo de la avenida Hipólito Yrigoyen sin necesidad de cortar el tránsito por encima de la calzada”, explicó Mariano Cascallares. Esta histórica obra “Desagües Pluviales Burzaco Sur” contempla el saneamiento total de 230 hectáreas de las localidades de Burzaco y Longchamps y también el tendido de 11 mil metros lineales de conductos y cañerías, además de la construcción de unos 400 sumideros. Incluye, también, la construcción de un reservorio con 30 mil metros cúbicos de capacidad que se ubica en un predio ubicado detrás de la empresa Angeletti, en proximidades del barrio Sakura de Burzaco. A esto se suman también trabajos de desagües con ramal principal y ramales secundarios llevando una solución global a los anegamientos en barrios como Sakura, La Carlota, El Triángulo, Esperanza, Longchamps Este, Viplastic y Longchamps Centro.

