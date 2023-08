Importante respaldo de gremios de la CTA a la candidatura de Mariano Cascallares

Durante un encuentro realizado en el Partido Justicialista de Almirante Brown, gremios nucleados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) le dieron su respaldo a la candidatura a intendente de Mariano Cascallares. Esta expresión se suma al apoyo que ya le habían brindado la semana pasada las entidades sindicales de la CGT Regional Lomas de Zamora. En la oportunidad también se repasaron los hitos de la actual gestión y los proyectos de nuevas obras y más servicios que ya se están trabajando para nuestro distrito. La actividad se llevó adelante en la sede del Partido Justicialista (PJ) de Almirante Brown y contó también con la presencia del intendente interino, Juan Fabiani, con el objetivo de dialogar el trabajo realizado en materia de infraestructura, salud, trabajo, educación, cultura y deporte y los proyectos que se vienen para el distrito. En esa línea, Cascallares y Fabiani intercambiaron ideas y propuestas con referentes de ATE, la CICOP, Suteba, la Asociación Judicial Bonaerense y FETIA, para seguir además desarrollando e implementando programas y herramientas en materia de formación profesional y capacitación. En esta línea, desde la CTA Local expresaron su “total y absoluto apoyo a la lista de Mariano Cascallares intendente, Axel Kicillof gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Sergio Massa, presidente de la Nación”. Asimismo, Cecilia Cecchini, jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo bonaerense y referente de la CTA local, remarcó que en Almirante Brown “los trabajadores no tenemos plan B”. “Ahora hay obra pública, hay articulación de Nación, Provincia y Municipios, hay políticas públicas para los vecinos. No perdamos eso y vamos por mucho más”, enfatizó. Además, se reafirmó el compromiso de seguir articulando fuertemente con el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown para continuar generando puestos de trabajo y se ratificó el compromiso de potenciar aún más cursos y capacitaciones de formación para el trabajo. Cascallares, en tanto, sostuvo que “estamos convencidos de que a pesar de las dificultades que se dieron, en estos cuatro años se multiplicaron las políticas públicas y también los servicios que le mejoran la calidad de vida a nuestra gente”. Dijeron presente también el secretario general de la CTA, Darío Flores; el secretario adjunto, Darío Rearte, y la secretaria general de Suteba, Mercedes Solbes. También la referente de Cicop, María Rosa Álvarez, de Judiciales, Roberto Cristófaro y de ATE, Pepe Tajes. Mientras que por parte del equipo browniano, estuvo el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko

