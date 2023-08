El municipio ya está hormigonando el nuevo natatorio de Rafael Calzada

La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Almirante Brown informó que ya se inició y está avanzando el proceso de hormigonado en el natatorio de Rafael Calzada con lo que dicha obra, que incluye la construcción de un nuevo Polideportivo Municipal, se desarrolla a todo ritmo. En efecto, ya se puso en marcha el proceso que consiste en depositar el hormigón conformando la estructura del natatorio semi olímpico y posteriormente se seguirá con el mismo mecanismo de hormigonado en la pileta adyacente que estará destinada a las niñas y los niños de nuestro distrito. Vale recordar que en total son dos los Polideportivos con natatorio municipal que está construyendo la Comuna browniana. El proceso se encuentra en marcha en el Barrio Lindo de la localidad de Malvinas Argentinas. El segundo es el de Rafael Calzada, a metros de las vías del ferrocarril sobre la calle Güemes. Estos dos polideportivos se sumarán al ya existente en Ministro Rivadavia, con lo que Almirante Brown pasará a tener tres Deportivos Municipales con un natatorio cada uno. “Seguimos sumando infraestructura deportiva para brindar más y mejores servicios a nuestros vecinos que practican deportes. Estamos trabajando muy fuerte para que cada chica y chico de nuestro distrito tenga un lugar cercano para estar lejos de la calle y acercarse al deporte con la infraestructura necesaria”, indicó Mariano Cascallares, quien en los últimos días supervisó el avance de los trabajos tanto en Calzada como en Malvinas Argentinas.

Both comments and pings are currently closed.