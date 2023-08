Cristina cruzó a Macri por el FMI: “Lo trajiste vos papi… Hacete cargo de algo alguna vez”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó este martes las declaraciones del expresidente Mauricio Macri sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y le pidió “que se haga cargo” por el crédito internacional tomado durante su gestión. “¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi… Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. Por Dios!”, expresó la Vicepresidenta desde su cuenta oficial de Twitter. De esta manera, Fernández de Kirchner hizo referencia a lo expresado anoche por el exmandatario en una entrevista televisiva en el canal Todo Noticias (TN). Macri afirmó en la noche del lunes que el FMI “propició este cepo asesino, todo este desastre, y va a tener que decir, si el programa que presentamos es suficientemente serio ya que ya está acá, va a tener que decir ‘avalo esto’. Eso va a ser una ayuda enorme a lo que viene”. Por otra parte, el expresidente consideró que “es mentira que el FMI es gente mala”, sino que “son países que ayudan a otros países, que hacen cosas para salir adelante”.

