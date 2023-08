Cascallares: “Estamos construyendo la primera estación de trenes en 113 años”

De recorrida por Burzaco, Mariano Cascallares supervisó el avance de las obras en la nueva Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), situada entre las estaciones de Burzaco y Longchamps, y del primer edificio de aulas de la Casa de Altos Estudios en la Quinta Rocca. En primer lugar, Cascallares junto a la subsecretaria de Infraestructura local, Gabriela Fernández, supervisó los avances en la nueva estación de trenes realizada gracias a la articulación con el Ministerio de Transporte de la Nación y con Trenes Argentinos Infraestructura. Allí, los trabajos se concentran actualmente en la construcción de los andenes elevados, en el marco de una histórica obra para Almirante Brown, ya que hace más de un siglo que no se crea una estación ferroviaria en el distrito. “Estamos construyendo una Estación de Trenes luego de 113 años y eso nos llena de orgullo”, indicó Mariano Cascallares. La obra incluye andenes elevados enfrentados y un paso bajo nivel peatonal, siempre respetando el patrimonio arbóreo y forestal del lugar. Además, se lleva adelante un profundo mejoramiento del entorno de la estación y obras para la construcción y colocación de señalización, además de una renovación de vías en la zona de influencia de los andenes y la instalación de boletería, oficinas, iluminación LED y módulos SUBE. “Seguimos recorriendo obras históricas en Almirante Brown, en este caso visitando los avances en la nueva estación de trenes. Estamos muy contentos y entusiasmados porque los trabajos se realizan a muy buen ritmo”, destacó Mariano Cascallares. Luego, Cascallares se trasladó hasta el campus de la UNAB donde se está culminando la construcción de un moderno edificio que cuenta con 15 aulas distribuidas en dos plantas, en una superficie total de 1.941 metros cuadrados. Este histórico espacio contará también con oficinas administrativas, módulos sanitarios, espacio de cafetería y estacionamiento, siempre cuidando y respetando el patrimonio arbóreo del lugar. En esa línea Cascallares subrayó que “lo quera un sueño, hoy lo estamos haciendo realidad gracias al trabajo y la articulación con el Gobierno Nacional: el primer edificio de aulas de nuestra querida Universidad por la que tanto luchamos y que hoy estamos disfrutando con más de 4.000 estudiantes”. Cabe destacar que a pocos metros está ubicada también la Casona, la cual se está refaccionando y poniendo en valor para que funcione como rectorado de la casa de altos estudios.

Both comments and pings are currently closed.