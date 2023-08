Longchamps celebra su 133° aniversario con un fin de semana repleto de shows y actividades

El Municipio de Almirante Brown anunció que festejará este sábado 5 y domingo 6 de agosto el 113° Aniversario de la localidad de Longchamps con una feria de emprendedores, propuestas gastronómicas y también shows en vivo a cargo de Peteco Carabajal y del grupo Supermerka2, entre muchas sorpresas y actividades más. Las jornadas se llevarán adelante en el Parque de la Estación de Longchamps, desde las 13 horas, e incluirán una amplia agenda de actividades, música y juegos, todo con entrada libre y gratuita. El sábado 5 de agosto, por ejemplo, llenarán de música y color la Comparsa Los Gigantes de Rayo de Sol, el grupo Elegi2, Gustavo Remesar, Alta Cumbia y el broche de oro estará a cargo de la banda Supermerka2. El domingo 6 de agosto, en tanto, la nota la pondrán Karina Andino, Los Nadal, La Doña Leo, Los Maileños, Tiempo de Encuentro y también Peteco Carabajal junto a su grupo Riendas Libres, integrado por Martina Ullrich, y Homero y Ricky Carabajal. Además, durante los dos días estará presente también la Feria de Emprendedores y Gastronomía con más de 100 puestos de productores locales y 16 carros gastronómicos ofreciendo alternativas a precios populares y accesibles para toda la familia. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a participar de un fin de semana repleto de actividades para toda la familia por el 113° aniversario de nuestra querida localidad de Longchamps, donde también tendremos feria con productores rurales y propuestas gastronómicas”, destacó Mariano Cascallares.

