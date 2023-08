Mercado Libre Libre lanzó su propio Netflix y es gratis

Mercado Libre presentó Mercado Play, la plataforma de contenidos en la que los usuarios podrán acceder de manera libre y gratuita a un catálogo completo de películas, series, documentales, contenido para niños y reality TV de estudios y productoras locales e internacionales. De esta manera, Mercado Libre se une al mundo del entretenimiento. Para acceder a Mercado Play no hay que pagar una suscripción: sólo es necesario tener una cuenta en Mercado Libre para disfrutar de todo el contenido audiovisual disponible ingresando a la plataforma desde una computadora, tablet o a través de la app. El catálogo ya cuenta con cientos de títulos y miles de horas de contenidos. Cómo funciona Mercado Play Mercado Play se diferencia de otras de su rubro por ser totalmente gratis, sin necesidad de suscripción paga para el catálogo básico. Ya funciona en Argentina, Chile y México. Próximamente se expandirá a otros países de la región como Brasil, Colombia, Uruguay, Perú y Ecuador. Películas como “Whiplash”, “Django sin cadenas”, “La chica del dragón tatuado”, “Bastardos sin gloria”, “Red social”, “Jerry Maguire”, “Hotel Transylvania” y “Spider-Man 3″ se pueden ver gratis, así como las series “La niñera”, “Power Rangers”, “Drop Dead Diva” y “Mr. Bean”.

