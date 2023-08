Sin licitación Larreta alquiló Costa Salguero por más de $128 millones

El Gobierno porteño alquiló por contratación directa, como espacio destinado al centro de cómputos y escrutinio de votos de las próximas elecciones; a dos de los pabellones del complejo Costa Salguero, el lugar elegido históricamente por el PRO y Juntos por el Cambio (JxC) para reunirse en las jornadas electorales y que podría repetir como búnker el próximo domingo 13 de agosto. De acuerdo con una resolución del Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad de Buenos Aires, la firma “Centro Costa Salguero SA”, recibirá el pago de $128.384.000 por la “Provisión de un Espacio para emplazar el Centro de Cómputo y Monitoreo de las elecciones de la Ciudad Autónoma donde se llevará a cabo el Escrutinio Definitivo del Distrito“. El acto administrativo fue por contratación directa por exclusividad, comenzó el 28 de julio y cuatro días después logró la aprobación por parte del IGE para el alquiler de los pabellones 5 y 6 y la playa de estacionamiento E del complejo situado en la costanera norte porteña. “El Gobierno de la Ciudad hace una contratación directa por 128 millones de pesos para alquilar un espacio que es de la Ciudad de Buenos Aires y que lo tiene concesionado por un canon de 900 mil pesos al 2021” Lisandro Teszkiewicz, apoderado de UxP en el distrito El servicio contempla un período de 36 días que abarca todas las instancias electorales– las primarias, las generales y el eventual balotaje- para el alquiler de 4.852 metros cuadrados conformados por los sectores de acceso, confitería del pabellón 6; unos 4.343 metros cuadrados del pabellón 5 y unos 6.400 metros cuadrados del estacionamiento. Costa Salguero / Foto: Archivo El complejo elegido por la administración de Horacio Rodríguez Larreta para el conteo de los votos porteño coincide con el que, tradicionalmente, la dirigencia del PRO espera los resultados electorales, lo cual despertó voces de preocupación en sectores de la oposición. El legislador porteño de Unión por la Patria (UxP) Juan Manuel Valdés criticó que “en la Ciudad de Buenos Aires los votos se van a contar en el mismo lugar donde el PRO piensa montar su búnker partidario”. “Nos parece preocupante esta situación y que están infringiendo todas las normas“, aseguró y agregó que con esta decisión “se están rompiendo todos los récords”, en alusión al cambio de lugar para el escrutinio de votos y la organización de las elecciones para los cargos porteños por parte del IGE que se hará a través del sistema de Boleta Única Electrónica. “Cambiaron el sistema de votación y el lugar del recuento definitivo. Costa Salguero es un emblema de la poca transparencia en las concesiones de la Ciudad. Estamos haciendo una elección nueva, duplicando la elección y por otra parte también cambiando el centro del cómputos. O es una genialidad o es una truchada”, resaltó Valdés. Desde el Gobierno porteño indicaron a Télam que la elección del complejo Costa Salguero respondió a “la extensión con que cuentan los pabellones ya que, en esta ocasión, serán el doble de urnas para alojar”, debido a que serán comicios concurrentes por el cual habrá una votación con boleta papel para los cargos nacionales y una electrónica para las categorías locales. En diálogo con Télam, Lisandro Teszkiewicz, apoderado de UxP en el distrito, fustigó la decisión de la gestión de Rodríguez Larreta al calificarla de “descabellada”. “El Gobierno de la Ciudad hace una contratación directa por 128 millones de pesos para alquilar un espacio que es de la Ciudad de Buenos Aires y que lo tiene concesionado por un canon de 900 mil pesos al 2021“, aseveró. Y sumó: “Son tierras de la propia Ciudad que le concesiona a un privado y que ahora se las alquila al mismo privado pagando una fortuna que supera en mucho más de cien veces lo que recibe por la concesión”. “Sin contar que es el lugar histórico en el que el actual partido de Gobierno de la Ciudad hace sus cierres de campaña”, resaltó y atribuyó la medida a “parte de un proceso de organización de las elecciones que está siendo manejado de una forma de improvisación total y solo pensando para la interna del oficialismo y de los negocios de los amigos“.

