Nuevo mural del municipio en homenaje al tango en Burzaco

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, realizó un mural en homenaje a los grandes del tango en la localidad de Burzaco, en el marco del programa de embellecimiento urbano que lleva adelante en todos los rincones de nuestro distrito. Destacando las figuras de Carlos Gardel, El Polaco Goyeneche, Pichuco Troilo, Tita Merello, Astor Piazzolla y Enrique Santos Discépolo, el nuevo mural llena de color la esquina de la avenida Monteverde y Gardel. En esta ocasión, los encargados de realizarlo fueron los muralistas Gabo Luna, Eki Bessada, Heber y Tin, quienes pintaron las figuras de los reconocidos artistas sobre un fuelle de bandoneón. Este nuevo mural se suma a los presentados en las últimas semanas, entre los que se encuentran un homenaje a Sandro, también en Burzaco; otro en el “Pasaje de los Artistas”, en Adrogué; y a los héroes de la Revolución de Mayo, en la localidad de Rafael Calzada. “Este programa es muy importante porque además de sumar al embellecimiento de nuestros espacios públicos, estamos reconociendo a personalidades muy queridas o piezas culturales que siempre forman parte del acervo cultural de nuestro pueblo”, apuntó Mariano Cascallares. De esta manera, a partir de tomar a la cultura como una política pública que le mejora la calidad de vida a los vecinos y vecinas, el Municipio de Almirante Brown logró posicionar a nuestro distrito como uno de los referentes en cuanto a la cantidad y calidad de murales en la vía pública.

