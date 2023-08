Lanus: Unos chicos le tocaron el timbre y los atacó con un cuchillo

Un hombre atacó con una cuchilla a un grupo de nenes en una plaza de la localidad bonaerense de Valentín Alsina, partido de Lanús. El impactante momento quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino. Según informó C5N, el hombre, mayor de edad, se enojó porque los chicos estaban jugando “ring raje”. Se acercó a los chicos cuando estaban sentados en uno de los bancos de la plaza. Casi sin mediar palabra, agarró a uno por la espalda y lo empezó a tironear del buzo.

Both comments and pings are currently closed.