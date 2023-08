Cascallares visitó el Centro Cultural “Los Bemoles” del Barrio Corimayo

De recorrida por Almirante Brown, Mariano Cascallares visitó el Centro Cultural “Los Bemoles” del barrio Corimayo, de la localidad de Burzaco, donde dialogó con talleristas de esa institución, quienes realizan un importante trabajo social y cultural. La visita se llevó adelante en el establecimiento ubicado en la avenida Espora N° 4417, donde Cascallares y el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez, fueron recibidos por Gabriel Guardia, encargado de este espacio que ya tiene casi 10 años de trayectoria. Allí, dialogaron sobre el rol de los espacios culturales en los barrios y Cascallares entregó insumos para que el lugar concrete proyectos pendientes. Actualmente “Los Bemoles” cuenta con estudios de grabación, escuela de danzas, funciona como espacio INCAA, y presenta espectáculos en vivo y muchas cosas más. “Una alegría dialogar con Gabriel (Guardia) sobre todas las actividades que lleva adelante este importante espacio cultural que tiene casi 10 años de trayectoria. Tenemos el compromiso de potenciar estos espacios y de seguir trabajando por un Almirante Brown con más cultura en todos los rincones del distrito”, remarcó Mariano Cascallares. Cabe destacar que desde el Municipio de Almirante Brown se están entregando insumos a 153 organizaciones intermedias, entre ellos centros culturales, teatros independientes, murgas, comparsas, ballets folclóricos y museos, entre otros, para que puedan realizar modificaciones, ampliaciones y refacciones en sus respectivos establecimientos.

