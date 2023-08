Cascallares y Fabiani recorrieron las obras del Parque Saludable de Longchamps

Mariano Cascallares y Juan Fabiani junto al director del Banco Provincia, Andrés Vivaldo, recorrieron el nuevo Parque Saludable de la Estación de Trenes de Longchamps, donde el Municipio de Almirante Brown realizó trabajos de puesta en valor, forestación, parquización y la colocación aparatos de salud. Los trabajos se concretaron en el espacio ubicado en la avenida La Aviación entre Belgrano y Bolívar (lado oeste de la Estación), a través de un convenio con la Fundación de la entidad bancaria de la provincia que donó once aparatos para el desarrollo de actividad física, que incluye juegos para niños, adultos e inclusivos. Además, en el espacio público se forestó con árboles y plantas nativas. Las autoridades no solo recorrieron el espacio sino interactuaron con las vecinas y vecinos de la zona que agradecieron la renovación del lugar y todas las obras que el Municipio lleva adelante en la localidad. “Seguimos trabajando para todos nuestros vecinos, no solo con obras históricas como el paso bajo nivel que se construye en Longchamps, sino con la puesta en valor de todos los espacios públicos del distrito. Ahora con la renovación del Parque de la Estación Ferroviaria de esta querida localidad, con nuevo equipamiento para la salud y la plantación de árboles nativos, siempre renovando el compromiso de trabajar para cuidar el ambiente, en una tarea articulada con la provincia”, sostuvo Cascallares. Cabe señalar, que el nuevo equipamiento se instaló en un mismo sector para que el Parque Aeróbico esté unificado. Cada juego está ubicado sobre una platea de hormigón y para conectarlos se intervino con Garden Block, material que no solo permite la impermeabilización del suelo, sino lo mantiene más fresco haciendo que el lugar sea más agradable para su uso, particularmente en verano. En tanto, se plantaron árboles y plantas nativas aportados por el Ministerio de Ambiente bonaerense, y también ejemplares del Vivero Municipal. Se instaló, además, mobiliario de hormigón, entre ello, bancos y mesas.

