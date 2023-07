Miércoles complicado con nuevo paro de subtes

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) lleva adelante un nuevo paro de subte que afecta a todas las líneas este miércoles 26 de julio. La medida, que se extenderá por tres horas, de 13:00 a 16:00, tiene como objetivo exigir la apertura de la mesa paritaria para discutir demandas laborales, entre las que se destacan la implementación de dos francos y la reducción de la semana laboral. Además, uno de los motivos que agudizó la medida de fuerza es la preocupación por la exposición al asbesto, una sustancia altamente peligrosa para la salud. Según informó el sindicato, “La exposición al asbesto ya causó la muerte de 3 trabajadores, 87 afectados, una pasajera afectada y 2150 trabajadoras y trabajadores deben concurrir todos los años a vigilancia médica”. Subtes, subterráneo, pasajeros. Foto: NA. El cronograma del paro El sindicato manifestó que, antes de implementar la interrupción del servicio, se llevará a cabo una apertura de molinetes en las cabeceras con el fin de facilitar el acceso de los usuarios al subte durante el horario previo al paro. De 12:00 a 13:00hs: Apertura de molinetes en las cabeceras de todas las líneas: San Pedrito (línea A )

) J. Manuel de Rosas (Línea B )

) Constitución (Línea C )

) Congreso de Tucumán (Línea D )

) Virreyes (Línea E )

) Facultad de Derecho (Línea H) De 13:00 a 16:00: Interrupción de todas las líneas y el Premetro.

