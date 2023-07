Cascallares recorrió obras realizadas en un jardín infantes de Glew

Durante una recorrida por Glew, Mariano Cascallares visitó el Jardín de Infantes N° 959 del barrio Los Álamos de esa localidad, donde además recorrió los trabajos de refacción y ampliación que se llevaron adelante aprovechando las vacaciones de invierno. La actividad se llevó adelante en el establecimiento educativo ubicado en Julián Aguirre N° 3110, donde Cascallares y el delegado de Glew, Guillermo Antoniani, fueron recibidos por la directora del lugar, Patricia Herrera, con quien dialogaron sobre el importante incremento en la matrícula de alumnos y alumnas. En esa línea, luego recorrieron el jardín, que fue inaugurado en 2018, y donde la Comuna concretó recientemente la construcción de una nueva aula con su respectivo módulo sanitario, además de reformas eléctricas y trabajos de pintura, para seguir fortaleciendo este querido espacio de nivel inicial. En el lugar, además, aprovechando el receso por vacaciones de invierno se está avanzando con la climatización de las aulas y el Salón de Usos Múltiples mediante la colocación de equipos de aire acondicionado. “Estuvimos recorriendo algunas de las obras que estamos haciendo en distintos establecimientos educativos de Almirante Brown. En este caso, en el barrio Los Álamos, en el Jardín N° 959 que inauguramos en 2018 para complementar el trabajo que hace el N° 904, dónde estamos aprovechando las vacaciones de invierno para concretar mejoras importantes”, explicó Mariano Cascallares. En esa línea, destacó que “luego de inaugurarlo, hace dos años, hicimos un SUM y como seguía teniendo demanda en esta oportunidad construimos una nueva aula con baño y se climatizó todo el establecimiento con equipos de aire acondicionado, siempre con la premisa de potenciar nuestra educación pública” finalizó.

Both comments and pings are currently closed.