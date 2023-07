Llavallol: Continúa el conflicto en “Dánica”: qué reclaman los empleados

El gremio que representa a los trabajadores aceiteros de la firma Dánica, ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol, continúa con un plan de lucha en reclamo de mejoras salariales. De todos modos, el paro que comenzó el viernes quedará en stand by este martes, cuando retomarán las actividades mientras siguen negociando con la firma. El gremio con competencia en Dánica es el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (Soeia), porteño y bonaerense. Se trata de un extenso conflicto que arrancó en 2020 “a partir de que la empresa pretendió arrebatar a los trabajadores de la planta el convenio colectivo laboral aceitero 420/05 con despidos, amenazas y otras medidas arbitrarias“, según el sindicato. Los trabajadores y el gremio advirtieron en reiteradas ocasiones respecto del agravamiento de la situación de los ingresos, y explicaron que “el acuerdo salarial implicó en su momento percibir un 30% menos de lo correspondiente, pero ahora con la inflación la diferencia supera el 150%, lo que es insostenible”, a pesar de lo cual “el personal mantuvo el diálogo y la buena fe ante la total intransigencia patronal”. El gremio informó que Dánica “obtiene desde hace años grandes ganancias y mantiene una posición dominante en la producción de margarina“, y detalló que el Grupo Beltrán es la empresa número uno en faena ganadera, con 8 plantas frigoríficas en el país. Sindicalistas y empresarios negociaron este lunes en el Ministerio de Trabajo una salida al conflicto salarial, aunque no hubo acuerdo, por lo que el diálogo continuará este jueves. v Los funcionarios laborales solicitaron a las partes que garanticen “la paz social” hasta la próxima audiencia, por lo que el gremio decidió reanudar las tareas desde las 5 de mañana martes. Más allá de la medida de fuerza, por el momento no hay temor de desabastecimiento de los productos marca Dánica, incluso de su popular mayonesa.

