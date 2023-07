Brown mira al cielo con telescopios abiertos en Plaza Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que en el marco de las actividades que se llevan adelante en vacaciones de invierno, este miércoles 26 de julio la Plaza Brown de Adrogué será escenario de una innovadora propuesta con telescopios abiertos para que las y los vecinos puedan observar y conocer el cielo nocturno. La jornada se suspende en presencia de nubes abundantes. La iniciativa, organizada por el Municipio a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, es gratuita y tendrá lugar mañana miércoles en el espacio público ubicado en Diagonal Brown y Rosales de 19 a 21 horas. Allí grandes y chicos tendrán la oportunidad no solo de mirar el cielo con los telescopios, sino de encontrar respuestas a sus interrogantes ya que profesores de astronomía del Instituto Superior de Educación Docente N° 41 estarán dispuestos a responder y explicar cada una de sus inquietudes. ¿Cómo varía la Luna a lo largo del mes?, ¿Qué son esas manchas que se ven desde acá?, ¿El sol siempre sale por el Este?, ¿Qué onda con las constelaciones?, ¿Podemos ver planetas a simple vista?, serán algunas de las preguntas que eruditos en astronomía responderán a lo largo de la jornada. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a compartir en familia de la novedosa actividad que impulsamos desde el Municipio, con telescopios abiertos para observar y conocer más sobre el universo. Aprovechemos las vacaciones de invierno no solo para divertirnos sino para formarnos, en este caso, aprendiendo algo de astronomía”, expresó Mariano Cascallares. En tanto, desde la Comuna que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, informaron que la actividad surgió a partir del trabajo llevado adelante en el Parque Astronómico de Ministro Rivadavia y con el objetivo de fortalecer los conocimientos en dicha ciencia entre aficionados y el público en general. Es la primera vez que la actividad se realiza en un lugar público, abierto a toda la comunidad, y representa una alternativa más durante el receso invernal browniano.

