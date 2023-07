Lomas: Encontraron al chico ruso que era buscado en Almagro

Egor, el joven ruso de 19 años, fue encontrado este lunes tras permanecer toda la noche desaparecido en la zona del barrio porteño de Almagro. Lomas de Zamora. “Lo encontraron en la zona de Lomas de Zamora. Le sacaron una foto en la comisaría de San José. Está vestido igual que cuando se ausentó de su casa el domingo en Almagro” , explicó el periodista Germán Mónaco en C5N. , explicó el periodistaen Egor se ausentaba desde el domingo por la tarde, cuando salió de su casa hacia un negocio ubicado en la calle Teniente General Juan Domingo Perón al 4.100, del mencionado barrio porteño. “Se encontró con la persiana baja del supermercado, ya que no había luz. Entonces, ingresó por la pequeña puerta y le dijeron que no lo podían atender. En ese momento, se desorientó y no sabía para donde volver. En vez de agarrar para Gascón, se fue para Medrano”, detalló Diego Fernández en el móvil de C5N. Se desconoce hasta el momento cómo hizo Egor para llegar hasta Lomas de Zamora ni dónde pasó la noche. “Ha deambulado por buena parte de la ciudad. Lo vieron en Retiro y desde ahí al barrio San José en Lomas de Zamora. ¿Cómo fue a parar allí? Todavía no se sabe. Por lo pronto, Egor ya se comunicó con los padres y tuvo un final feliz”, aclaró el periodista. El chico tiene autismo y no habla español. Estaba desaparecido desde la noche del domingo 23 de julio y fue hallado en el Barrio San José de la localidad bonaerense de

