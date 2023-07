Avanzan las obras de la nueva estación de trenes de la Universidad Guillermo Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que, gracias a la articulación con el Ministerio de Transporte de la Nación y con Trenes Argentinos Infraestructura, avanzan a todo ritmo las obras de la nueva estación de trenes intermedia de la Universidad Nacional Guillermo Brown, que se ubica entre las estaciones de Burzaco y Longchamps. Actualmente los trabajos se concentran principalmente en la construcción de los andenes elevados, en el marco de una histórica obra para Almirante Brown, ya que hace más de un siglo que no se crea una estación ferroviaria en el distrito. La última que se puso en marcha fue la de Longchamps, en agosto de 1910. Esta nueva Estación de Trenes además de ser un eslabón fundamental para el crecimiento de la Casa de Altos Estudios generará una nueva conectividad para los distintos barrios, incluyendo toda la zona del Parque Industrial, y una alternativa más sustentable al transporte automotor. “Estamos muy contentos porque avanza a muy bien ritmo esta histórica obra de la estación ferroviaria para nuestro orgullo que es la Universidad Nacional Guillermo Brown, en cuyo campus ya tenemos en marcha además la puesta en valor de la casona y muy pronto tendrá finalizado su primer edificio de aulas”, destacó Mariano Cascallares. En esa línea, remarcó el “enorme acompañamiento del Ministerio de Transporte de la Nación y de Trenes Argentinos Infraestructura para hacer realidad este sueño para todos los vecinos y vecinas de Almirante Brown” y también el trabajo del equipo municipal encabezado por Juan Fabiani. La obra de la nueva estación ferroviaria cuenta con andenes elevados enfrentados y un paso bajo nivel peatonal, siempre respetando el patrimonio arbóreo y forestal del lugar. Además, se lleva adelante un profundo mejoramiento del entorno de la estación y obras para la construcción y colocación de señalización, además de electrificación en el sector de la nueva estación, una renovación de vías en la zona de influencia de los andenes y la instalación de boletería, oficinas, iluminación LED y módulos SUBE. Por último, en inmediaciones a la estación y el predio de la Universidad, la Comuna está realizando la pavimentación de las calles Parera, Tilcara y Einstein, las cuales incluyen además trabajos hidráulicos y obras de cloacas, en beneficio de miles de vecinos y vecinas del “Barrio Rocca” y de toda la comunidad educativa.

