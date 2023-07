Argentina, sobre el final, perdió ante Italia en el debut mundialista

El seleccionado argentino perdió este lunes con Italia por 1 a 0 en su primera presentación por el Grupo G del Mundial Femenino 2023 que se disputa en Australia y Nueva Zelanda. El conjunto europeo logró la victoria a los 42 minutos del segundo tiempo con un cabezazo de Cristiana Girelli, quien le ganó en el salto a Eliana Stábile y envió la pelota por encima de la arquera Vanina Correa. Con este resultado, Italia y Suecia quedaron al frente de la zona con 3 puntos y buscarán despegarse en el primer puesto cuando se enfrente el sábado próximo a las 4:30 en Wellington. El partido de este lunes se disputó en el Eden Park de Auckland, donde el equipo argentino tuvo claras opciones para anotar. Foto: Julián Alvarez La formación inicial de la “Albiceleste” estuvo integrada por Vanina Correa; Sophia Braun, Miriam Mayorga, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Daiana Falfán y Lorena Benítez; Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo y Romina Núñez; Mariana Larroquette. En el segundo tiempo, el DT Germán Portanova dispuso los ingresos de Yamila Rodríguez, Paulina Gramaglia y Dalila Ippolito por Núñez, Larroquette y Falfán, respectivamente. Argentina volverá a jugar el próximo jueves desde las 21:00 ante Sudáfrica en Dunedin, Nueva Zelanda, en busca de una victoria que mantenga sus chances de avanzar a la ronda final.

