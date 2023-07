Se vienen aumentos en los colegios privados bonaerenses: de cuánto y desde cuándo

El gobierno bonaerense oficializó una suba para agosto del 18% en las cuotas de los colegios privados con subvención estatal, y en septiembre se añadirá otro aumento equivalente al 9%. Las subas alcanzarán a todos los niveles: inicial, primario, secundario, técnico y agrario y superior. del 22% en agosto, retroactivo a julio. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), que agrupa 2.300 establecimientos, reclamaba un aumento mayor: Pero la gestión de Axel Kicillof solo autorizó un incremento porcentual de 4 puntos por debajo de ese reclamo, lo que fue calificado por el sector como “insuficiente”, ya que -según su visión- esa suba no alcanza a cubrir el incremento de costos. En ese sentido, AIEPBA indicó a través de un comunicado que el acuerdo paritario con los trabajadores del sector fue del 30%, sin contar los índices inflacionarios vigentes. “Resulta necesario aplicar una recomposición para evitar mayor desestabilización económica de los colegios, que por los desfasajes acumulados en muchos casos tuvieron que asumir deudas desde 2022 para sostener los servicios educativos y en otros agravó la continuidad de las instituciones”, agregó el sector empresario. Vale recordar que, en lo que va del año, las cuotas de establecimientos privados llevan acumulada un alza de 38,4%, luego del ajuste del 7,5% efectuado en junio.

Both comments and pings are currently closed.