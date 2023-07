Tolosa Paz, Cascallares y Fabiani recorrieron instituciones de Brown

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, recorrió junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani el nuevo Centro de Desarrollo Infantil “Barrio Lindo”, la Casa de la Cultura browniana y también el Centro Integral de Acceso a los Derechos para Mujeres y Disidencias, donde se llevan adelante importantes políticas de contención social. La actividad comenzó en el Centro Integral de Acceso a los Derechos para Mujeres y Disidencias “Dora Barrancos” de Ministro Rivadavia, situado en Gral. Cárdenas N° 454, donde se construyó un nuevo playón deportivo. Cuando las autoridades arribaron, se encontraba utilizando el nuevo espacio el equipo de Fútbol Femenino de Almirante Brown, que fue consagrado campeón de la Copa Igualdad, organizada por el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Por parte del equipo, estuvieron presentes las deportistas Silvana Monge, Zulma Bobadilla, Luciana Jiménez , Graciela Enciso, Abril Borda, María Torres, Ludmila Leiva, Nicol Lugo y Ayelén Machuca. También el cuerpo técnico, integrado por Diego Alvarenga, Camila Montes, Marcelo Doldan y Martín Cardozo. El flamante playón multideportivo tiene un total de 600 metros cuadrados y fue adecuado para el uso de distintas disciplinas deportivas, como fútbol, básquet y vóley. Luego, las autoridades se trasladaron hasta el nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Barrio Lindo” de Malvinas Argentinas, situado en la intersección de las calles Pino y Luis María Drago. “Siempre es una alegría recibir a Vicky (Tolosa Paz), en este caso recorriendo distintos espacios de Almirante Brown que hacen un importantísimo trabajo de contención e inclusión social con la premisa de tener un Estado cerca de los vecinos y vecinas”, remarcó Mariano Cascallares. Se trata de un nuevo espacio de cuidado para niños y niñas de 45 días a 36 meses, el cual funcionará en el turno tarde de 13:00 a 17:00. El mismo cuenta con una sala para niños de 45 días a 1 año, una segunda sala de 1 a 2 años, y una tercera de 2 a 3 años. Este nuevo CDI, que contempla distintas salas según las edades y espacios de recreación al aire libre, cuenta con una capacidad para 96 niñas y niños y brinda atención integral para su desarrollo, asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad. La iniciativa forma parte del Programa de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas que tiene como principal premisa ampliar y fortalecer los servicios existentes en las áreas de cuidado y contribuir a reducir las brechas existentes de pobreza, género e inequidades territoriales. Cabe recordar que también esta semana, Cascallares y Fabiani visitaron el CDI del barrio Altos del Castillo, de Ministro Rivadavia, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el cual beneficiará a más de 90 familias. Por último, Tolosa Paz, Cascallares y Fabiani se acercaron hasta la Casa Municipal de la Cultura en Adrogué, donde recorrieron el Estudio Discográfico, la Radio Municipal, la “Isla de Edición”, la Muestra de AB Contenidos -la plataforma streaming del municipio- y también el Salón Azul y Bordó, donde se estaba produciendo un videoclip. De las jornadas participaron la secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el Presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; el presidente del Instituto de la Cultura del Municipio de Almirante Brown, Juan Manuel Pereira Benítez; la subsecretaria de Familia y Políticas Sociales, Leda Quintana; el subsecretario de Desarrollo Humano, Adrián Arano, y la directora General de Cultura, Cecilia Fodor, entre otras autoridades locales.

