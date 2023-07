Rafael Calzada celebra su 44° aniversario con un gran festival familiar y shows en vivo

La localidad de Rafael Calzada cumplió años y lo celebra con el gran Festival Familiar “Brown a Cielo Abierto”, que incluye propuestas gastronómicas, actividades recreativas y feria de emprendedores, además de shows en vivo y la presentación de Tambó Tambó. El Municipio de Almirante Brown informó que las actividades tendrán lugar este viernes 21, sábado 22 y domingo 23, a partir de las 12 horas, en el Polideportivo ubicado en inmediaciones de la estación ferroviaria, con entrada libre y gratuita. Durante los tres días, los y las vecinas disfrutarán de los Food Trucks, y también podrán acceder a la variedad de productos que ofrecen la Feria de Mujeres Emprendedoras y la Feria Mi Pyme. En tanto, el sábado la música sonará a partir de las 16 horas con la actuación de Agostina Belén, una hora más tarde llegan las buenas vibras de Tangatunga y su fusión musical. A las 18 será el turno de Gimena Rey, mientras que a las 19 horas el gran cierre estará a cargo de la legendaria banda de cumbia Tambó Tambó, que deleitará a los presentes con lo mejor de su repertorio. “Celebramos un nuevo aniversario de la querida ciudad de Rafael Calzada con un gran festival familiar, que no solo ofrece propuestas gastronómicas, sino feria de emprendedores y numerosos espectáculos en vivo. Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a que participen y disfruten en familia”, expresó Mariano Cascallares. Por su parte, Juan Fabiani destacó la importancia de “seguir generando espacios de recreación para compartir en comunidad, en esta oportunidad para celebrar a nuestra localidad de Rafael Calzada”. Las actividades se suspenden por lluvia.

Both comments and pings are currently closed.