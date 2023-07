Pullaro se impone en la interna de JxC y celebra Larreta en Santa Fe

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se enfrentaron con sus precandidatos en la última gran interna antes de las PASO nacionales. Ambos viajaron a acompañar los resultados. Sin posibilidad de reelección, Omar Perotti no logró instalar a Marcelo Lewandowski. Con el 98,22% de las mesas escrutadas, Maximiliano Pullaro ganó con amplitud la interna en la provincia de Santa Fe con el 51,64%, frente a Carolina Losada, que obtuvo el 34,19% y Mónica Fein, con el 14,17%. Los tres precandidatos suman el 63,10% de los votos. Marcelo Lewandoswki, se ubica en tercer lugar, con el 17,86%, y el PJ suma 27,88% en una elección que complica el posicionamiento del oficialismo para las elecciones de septiembre. Para Juntos por el Cambio, el resultado de la interna en Santa Fe es el último mano a mano entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ambos precandidatos presidenciales viajaron a Santa Fe para capitalizar el resultado, pero también buscarán evitar que las divisiones que se proyectan irreconciliables entre Losada y Pullaro no se espejen en las elecciones nacionales. El temor es que el que pierda no termine acompañando al ganador.

